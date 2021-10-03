تألق ثنائي الريدز، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بشكل لافت خلال مباراة ليفربول ومان سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد.

تعادل ليفربول ومان سيتي:

ولعب ليفربول ومان سيتي اليوم على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/ 2، وسجل ثنائية الريدز محمد صلاح وماني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

محمد صلاح وماني يتألقان:

وأصبح المصري الدولي محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 9 أهداف، حيث نجح في إحراز 6 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد صلاح سجّل في آخر 7 مباريات خاضها مع ليفربول في جميع المسابقات، ليعادل أطول سلسلة له بقميص الريدز في إبريل 2018.

على الجانب الآخر، لفتت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، إلى أن ساديو ماني سجل 7 أهداف في شباك 3 من الأندية الستة الكبار في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهي آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي.