أشاد نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور، بمدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤكدًا أن الأخضر يسير بشكل مميز في التصفيات الآسيوية.

محمد نور يُشيد بإمكانيات رينارد:

وتحدث محمد نور عن مشوار الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قائلًا: “وضع المنتخب السعودي نقطيًّا ممتاز، ونتمنى عبور مباراتي اليابان والصين”.

وتابع النجم الاتحادي خلال تصريحاته لبرنامج “ملعب SBC” قائلًا: “أتمنى من لاعبي الأخضر أخذ الدافع الإيجابي من دعم الجماهير”.

وأضاف محمد نور خلال تصريحاته التلفزيونية: “هيرفى رينارد مدرب واقعي والنتائج أكبر دليل، كما أنه قريب جدًّا من اللاعبين، وهذا الشيء إيجابي للمجموعة”.

الأخضر يواصل الاستعداد:

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا حاليًّا في محافظة جدة، استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، في السابع من أكتوبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.