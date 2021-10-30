أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل المؤتمر الصحفي المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا وأبرز المتحدثين.

مستجدات اللقاحات:

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

– الأوضاع العالمية

– المؤشرات الوبائية

– مستجدات اللقاحات

– أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

– أبرز الإحصائيات الصحية

مخالفات القطاع البلدي:

كما يتحدث خلال المؤتمر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلاب عبدالمحسن الشلهوب ويستعرض خلال المؤتمر التحديثات الأمنية.

ويتحدث خلال المؤتمر سيف سالم السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستعرض خلال المؤتمر استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي.