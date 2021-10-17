أصبحت الإقالة تُطارد المدرب أوسكار تاباريز المدير الفني لـ منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج السيئة لمنتخب بلاده مؤخرًا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

مدرب أوروجواي دخل موسوعة جينيس

ودخل تاباريز موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية عام 2018، كأكثر المدربين خوضًا للمباريات مع منتخب واحد وقتها بواقع 167 مباراة, وأكثرهم مشاركة في كأس العالم 4 مرات.

وبحسب التقارير الصحفية فإن اتحاد كرة القدم في البلاد عقد اجتماعًا مطولًا مع المدرب تاباريز وجهازه الفني بسبب سوء النتائج للمنتخب في آخر جولتين بتصفيات المونديال، حيث خسر أمام الأرجنتين بثلاثية دون رد، ثم خسر من البرازيل برباعية مقابل هدف.

المنتخب لم يتألق في آخر جولتين بالتصفيات

وكان تاباريز تولى تدريب المنتخب اللاتيني في عام 2006 أي لمدة 15 عامًا، نجح خلالهم في التأهل لكأس العالم 3 مرات متتالية والتتويج بكوبا أمريكا في 2011، ويعتبر ثاني أكبر مدرب في العالم يمارس مهنة التدريب بعد مدرب ألبانيا إدواردو ريا صاحب الـ76 عامًا.

ويحتل منتخب أوروجواي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب منتخبات أمريكا اللاتينية في التصفيات المؤهلة للمونديال حيث ابتعد عن أول 4 مراكز التي تمنح لأصحابها التأهل المباشر إلى المونديال.