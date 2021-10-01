علق المدرب الألباني بيسنك هاسي، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، على ما تردد حول أن إدارة ماجد النفيعي ستُقيله بعد الخسارة من نادي الاتحاد مساء الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق مدرب الأهلي:

وتحدث هاسي في تصريحات تلفزيونية بعد ديربي جدة قائلًا: “بالنسبة للإقالة لا أهتم بهذه الأنباء ولا أرى ولا أسمع أي شيء عنها، أنا أركز على عملي مع الفريق، والاتحاد استغل الفرص التي أُتيحت له، بينما الراقي لم يستغل ما جاء له”.

وأضاف هاسي: “كنا أخطر من الاتحاد، والراقي لم يظهر بشكل سيئ، لكن سوء الحظ كان معنا في المباراة”.

ولم ينجح الراقي تحت قيادة هاسي في الفوز في دوري المحترفين بالموسم الحالي، حيث تعادل الراقي في خمس مباريات وخسر مباراتين.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، ثم ضمك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، والنصر والهلال ثالثًا ورابعًا برصيد 12 نقطة.

أما نادي الرائد فيحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط.

الراقي قريب من مراكز الهبوط:

ويتواجد الفتح في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي وخلفه الشباب والحزم في المركز التاسع والفيصلي عاشرًا برصيد تسع نقاط لكل منهم، أما الاتفاق فمتواجد في المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط.

والباطن في المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط، ثم الأهلي في المركز الـ13 برصيد عشر نقاط، والطائي وأبها في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 4 نقاط لكل فريق، أما التعاون ففي المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.