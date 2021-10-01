أكد المدرب البرازيلي شاموسكا، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الشباب، أنه ليس خائفًا من الإقالة رغم الانتصار على الفيحاء بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بماذا علق مدرب الشباب ؟

وتحدث شاموسكا بعد الفوز على الفيحاء قائلًا: “لست خائفًا من الإقالة، إدارة الليث تعاقدت معي لمدة موسمين وهي مقتنعة بعملي، سأركز فقط على تقديم كل ما لدي للفريق”.

وأضاف شاموسكا: “فوزنا كان مستحقًّا وسنفرح اليوم ثم نفكر في المباريات المقبلة بعد ذلك”.

الليث يحقق فوزًا ثمينًا:

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الليث بهدفين لهدف، حيث سجل لـ الفيحاء اللاعب رامون لوبيز بالدقيقة التاسعة ثم تعادل اللاعب كارلوس جونيور لليث بالدقيقة الـ23 وبعدها بـ4 دقائق أضاف اللاعب أحمد شراحيلي الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ27.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، ليرفع الليث رصيده من النقاط إلى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 10 نقاط في المركز السادس.