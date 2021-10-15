يخطط المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر، لمكافأة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك عند مواجهة فريق الوحدة الإماراتي غدًا السبت بربع نهائي دوري أبطال آسيا.

حمدالله تعرض لانتقادات قوية:

وكان اللاعب المغربي عانى من الاستبعاد في تشكيلة بعض مباريات العالمي وقت وجود المدرب البرازيلي السابق مانو مينيز، وذلك بعد إهداره ركلة جزاء برعونة شديدة في مباراة الاتحاد بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الإعلامي عايض السعدي عبر حسابه في “تويتر” أن المدرب بيدرو إيمانويل سيعتمد على اللاعب المغربي في التشكيل الأساسي لـ مباراة الوحدة علمًا بأنها أول مباراة للمدرب البرتغالي بعد توليه المسؤولية في الأول من أكتوبر الجاري.

وذكر عايض السعدي أن التشكيل المتوقع للعالمي يكون مكونًا من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، تاليسكا، ماشاريبوف، حمدالله”.

توقيت مباراة النصر والوحدة:

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك”، كما تنقل المباراة عبر منصة شاهد وقناة SSC في السعودية.

وسيكون الحضور الجماهيري في المباراة بنسبة 100%، وذلك بعد قرار من وزارة الرياضة أمس الخميس برفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 100%.

ووجه المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، رسالة خاصة لجماهير النادي، وذلك قبل مباراة الوحدة.