أصبح ملعب مرسول بارك جاهزًا لاستقبال ديربي القارة المرتقبة بين النصر والهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

مرسول بارك يتزين بالأصفر

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا تظهر جاهزية ملعب مرسول بارك، حيث بدت الأرضية والمدرجات مميزة للغاية، وعلق قائلًا: “أصفر لون الفرح والسعادة.. ملعبنا في كامل جاهزيته”.

وكانت جماهير النصر والهلال قد بدأت، قبل قليل، في التوافد على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، لحضور ديربي القارة المرتقب، وسيطرت الروح الرياضية على الأجواء بينهما.

ديربي القارة اليوم

ومن المقرر أن ينطلق ديربي القارة بين النصر والهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، الأمر الذي يزيد من صعوبة المواجهة.