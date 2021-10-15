أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الجمعة، عن تمديد عقد نجمه المغربي مروان سعدان لـ عام إضافي مع الفريق لينتهي العقد الجديد في عام 2023.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن تمديد العقد جاء بسبب المستويات المميزة التي قدمها اللاعب المغربي مؤخرًا، وذلك منذ انضمامه للفريق قبل سنتين.

تعليق مروان سعدان:

وأعرب سعدان عن سعادته بالبقاء في صفوف الفتح، مضيفًا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل للفريق بالمرحلة المقبلة.

يذكر أن الفتح سيواجه نادي التعاون بعد غد الأحد بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح يحتل المركز السابع:

ويحتل الفتح حاليًّا المركز السابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد تسع نقاط، أما التعاون فمتواجد في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.