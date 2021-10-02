نفذ مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن بأشراف ومتابعة إدارة الطوارئ والأزمات والأمن والسلامة بصحة حفر الباطن وبالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية وشركة الكهرباء والأمانة، خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق.

وتم إخلاء 7 حالات ، لقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المستشفى وتكامل التنسيق فيما بينها وتطبيق أعلى معايير السلامة العامة والتعامل مع الحالات الطارئة ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة لاختبار جاهزية المنشأة عند التعرض لحوادث مماثلة وتدريب الموظفين علي عملية الإخلاء والتوعية بالتصرف الصحيح عند وقوع الحوادث في الوقت المناسب ( لا سمح الله )