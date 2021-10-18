يترقب الجمهور السعودي غدًا ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

أقوى 3 معلقين على ديربي الهلال والنصر:

وسيعلق على المباراة 3 من أقوى المعلقين العرب غدًا وهم المعلقان الإماراتيان علي سعيد الكعبي وفارس عوض في قناة Abu Dhabi Sports Asia 1، بينما يُعلق المعلق السعودي فهد العتيبي على المباراة في قناة SSC7 HD.

وستنطلق المباراة المرتقبة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض عبر قناتي Abu Dhabi Sports Asia 1 و SSC7 HD.

تاريخ تأهل الهلال والنصر لمرحلة دور الـ4:

وسبق لـ الهلال أن تأهل إلى نصف نهائي بطولة آسيا على مدار تاريخه، سواءً بمسماها القديم “بطولة آسيا للأندية” أو “دوري أبطال آسيا”، بعد مواسم 1988 و1991 و1998 و2000 و2010 و2014 و2015 و2017 و2019.

بينما وصل النصر لنصف نهائي آسيا للمرة الثالثة بعد نسختي 1995 و2020.

أما النصر فذهب إلى نهائي آسيا مرة واحدة، في نسخة 1995، وفاز بالميدالية الفضية في البطولة.

كما تشهد مرحلة دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ثاني ديربي سعودي بهذه المرحلة، بعد مرور 9 سنوات من ديربي الأهلي والاتحاد في البطولة ذاتها نسخة عام 2012.