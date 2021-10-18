يترقب عشاق كرة القدم السعودية والعربية غدًا الثلاثاء، ديربي الهلال والنصر المثير في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

توقيت الديربي:

وستنطلق المباراة المرتقبة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض عبر قناتي Abu Dhabi Sports Asia 1 و SSC7 HD.

أرقام عن الهلال والنصر:

وسبق لـ الهلال أن تأهل إلى نصف نهائي بطولة آسيا على مدار تاريخه، سواءً بمسماها القديم “بطولة آسيا للأندية” أو “دوري أبطال آسيا”، بعد مواسم 1988 و1991 و1998 و2000 و2010 و2014 و2015 و2017 و2019.

بينما وصل النصر لنصف نهائي آسيا للمرة الثالثة بعد نسختي 1995 و2020.

أما النصر فذهب إلى نهائي آسيا مرة واحدة، في نسخة 1995، وفاز بالميدالية الفضية في البطولة.

كما تشهد مرحلة دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ثاني ديربي سعودي بهذه المرحلة، بعد مرور 9 سنوات من ديربي الأهلي والاتحاد في البطولة ذاتها نسخة عام 2012.

ويُعد ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في عام 2012 هو أول ديربي سعودي في البطولة الآسيوية حيث فاز الأهلي على الاتحاد آنذاك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب وتأهل لنهائي البطولة ولكنه خسر النهائي أمام أولسان الكوري وقتها بثلاثية دون رد.