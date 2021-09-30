أشعلت نتائج مباريات أمس الخميس بالجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين صراع الصدارة بين 6 فرق وهم ضمك والاتحاد والنصر والهلال والرائد والفيحاء.

ضمك يصعد للصدارة والنصر يُطارد الاتحاد

وكان ضمك صعد للصدارة بعد فوزه المهم على نادي الرائد بثنائية دون رد، بينما يخوض نادي الاتحاد اليوم الجمعة مباراة قوية ضد الأهلي، وفي حال الفوز سيستعيد الصدارة مجددًا، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث ويترقب خسارة الاتحاد ضد الأهلي، ليظل الفارق بينه وبين الوصيف نادي الاتحاد هو نقطة.

أما الهلال فبعد تعادله مع الحزم وتراجعه للمركز الرابع بعد أن كان ثانيًا، أشعل صراع الصدارة الذي سيعود من جديد في مباريات الجولة الثامنة بعد فترة التوقف الدولي مطلع أكتوبر الجاري.

ورغم خسارة الرائد من ضمك أمس الخميس لكنه بالمركز الخامس ولا يزال يملك فرصة الوصول للمركز الثاني أو الثالث على الأقل، في حال انتصاره بالجولة الثامنة.

بينما يملك الفيحاء فرصة ذهبية للصعود إلى المركز الثالث دوري محمد بن سلمان في حال تفوقه اليوم على نادي الشباب في الجولة السابعة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويتواجد ضمك بالصدارة مؤقتًا برصيد 14 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 13 نقطة، والنصر والهلال ثالثًا ورابعًا برصيد 12 نقطة لكل فريق.

أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط بينما الفتح والحزم في المركزين السابع والثامن برصيد تسع نقاط لكل فريق.

الفيصلي تاسعًا برصيد ثماني نقاط، والاتفاق عاشرًا برصيد 7 نقاط، ثم يتواجد نادي الشباب في المركز الـ11 في ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 6 نقاط أما الأهلي والباطن فيتواجدان في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 5 نقاط، أما أندية الطائي وأبها والتعاون فتحتل المراكز من 14 إلى 16 على الترتيب برصيد 4 نقاط لفريقي الطائي وأبها ورصيد 3 نقاط لفريق التعاون.