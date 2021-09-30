أُسدل الستار اليوم الخميس على نتائج مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضمن لقاءات الجولة السابعة، بصعود ضمك للصدارة وانتزاعها من نادي الاتحاد قبل ديربي جدة غدًا الجمعة.

نتائج مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان

وكان ضمك انتصر على الرائد بهدفين دون رد، وفاز النصر على أبها بثلاثية لهدف، بينما تعادل الاتفاق مع الفتح بدون أهداف، بينما تعادل الهلال مع الحزم بهدف لكل فريق.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم

ويتواجد ضمك بالصدارة مؤقتًا برصيد 14 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 13 نقطة، والنصر والهلال ثالثًا ورابعًا برصيد 12 نقطة لكل فريق.

أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط بينما الفتح والحزم في المركزين السابع والثامن برصيد تسع نقاط لكل فريق.

الفيصلي تاسعًا برصيد ثماني نقاط، والاتفاق عاشرًا برصيد 7 نقاط، ثم يتواجد نادي الشباب في المركز الـ11 في ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 6 نقاط أما الأهلي والباطن فيتواجدان في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 5 نقاط، أما أندية الطائي وأبها والتعاون فتحتل المراكز من 14 إلى 16 على الترتيب برصيد 4 نقاط لفريقي الطائي وأبها ورصيد 3 نقاط لفريق التعاون.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستعد لمواجهة منتخبي اليابان والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بعد نهاية مباريات الجولة السابعة دوريًا.