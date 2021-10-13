كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مفاجأة سارة تنتظر لاعبي الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في يناير المقبل.

الأخضر يواجه عمان في يناير بالمملكة:

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره العماني بالجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم يوم 27 يناير المقبل في المملكة.

وحول هذا الأمر قال المسحل خلال تصريحاته لـ برنامج شوت المذاع على قناة SSC: “قد تقام مباريات المنتخب في يناير بمدينة جدة بعد الحضور الجماهيري الكبير في المباريات السابقة”.

وكانت مباراتا السعودية ضد اليابان والصين بالجولتين الثالثة والرابعة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بحضور جماهيري كبير وصل إلى 100%، وذلك بعد قرار من وزارة الرياضة.

السعودية في مواجهة قوية ضد أستراليا بـ نوفمبر:

وتلعب السعودية مع أستراليا في أستراليا يوم 11 نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة، ثم يسافر الأخضر بعد ذلك إلى فيتنام لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء 16 نوفمبر في الجولة السادسة، وذلك قبل مواجهة عُمان في المملكة.