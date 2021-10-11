انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بفوز الماكينات برباعية دون رد.

شوط سلبي بين ألمانيا ومقدونيا:

وبدأت مباراة منتخب ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية بشكل سريع، وظهرت خطورة الماكينات عند الدقيقة 12 بعدما لعب كاي هافيرتز عرضية للاعب جوريتسكا، إلا أن رأسيته مرت بجوار المرمى.

وقابل المقدوني موسليو عرضية من ركلة ركنية برأسية قوية، إلا أن كرته مرت بعيدًا، وكاد جنابري أن يهز الشباك بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيسر، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

ومرر جنابري كرة طويلة لتيمو فيرنر، ولكن ذهبت تسديدته في يد حارس المرمى ديميتريفسكي، واستمرت سيطرة الماكينات على اللعب، ولم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة ألمانيا ومقدونيا الشمالية بالتعادل السلبي.

منتخب ألمانيا يخطف التأهل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم من فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق هافيرتز بعد تلقيه تمريرة مميزة من مولر عند الدقيقة 50، قبل أن يسجل فيرنر الهدف الثاني عند الدقيقة 70.

وبعد 3 دقائق، نجح فيرنر في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهدر كريم أديمي فرصة الهدف الرابع، وتمكن جمال موسيالا من إحراز هدف عند الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز منتخب ألمانيا.

وضمن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم الحفاظ على صدارة مجموعته برصيد 21 نقطة، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه رومانيا، فيما تجمد رصيد مقدونيا عند 12 نقطة في المركز الثالث.