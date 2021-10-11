أثنى ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على تطور فريقه، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه منتخب راقصي التانجو أمام أوروجواي بثلاثية دون رد فجر اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم 2022.

ثلاثية مميزة لـ منتخب الأرجنتين

وكان منتخب راقصي التانجو تمكن من الفوز على أوروجواي بثلاثية أحرزها كل من ليونيل ميسي ورودريغو دي بول ولاوتارو مارتينيز.

وتحدث سكالوني قائلًا: ” راقصو التانجو عانوا كثيرًا حتى لحظة إحراز الهدف الأول، والمباراة كانت صعبة للغاية والخصم أغلق المساحات جيدًا، ولكن بفضل تطور لاعبي فريقي نجحنا في استغلال الفرص التي أُتيحت لنا لنسجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول ساهما معنا بشكل إيجابي”.

وأضاف سكالوني: ” راقصو التانجو تحلوا بالصبر المطلوب وهذا أثر علينا إيجابيًا”.

مدرب منتخب أوروجواي يعترف بالهزيمة المريرة

أما المدرب الأوروجوياني أوسكار تاباريز فأبدى حزنه على الخسارة الثقيلة أمام منتخب الأرجنتين فقال: “هزيمة مؤلمة لنا ويجب أن نعترف بذلك لأن الخصم كان أفضل منا”.

يذكر أن منتخب راقصي التانجو بطل العالم مرتين من قبل، يحتل المركز الثاني في التصفيات برصيد 22 نقطة، وخلف منتخب البرازيل بفارق 6 نقاط، أما منتخب أوروجواي فيتواجد في المركز الرابع برصيد 16 نقطة وهو نفس نقاط منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.

وكانت مباراة الأرجنتين وأوروجواي أُقيمت على ملعب ” المونيمونتال” في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.