تأهل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا على الجار منتخب بلجيكا بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة دور نصف النهائي التي أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية.

ملخص مباراة بلجيكا ضد فرنسا

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل المنتخب البلجيكي، الذي حاول عبر مهاجمه روميلو لوكاكو إحراز الهدف الأول في شباك الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

واستمرت الهجمات الفرنسية والبلجيكية سجالًا بين الفريقين، حتى نجح اللاعب كاراسكو في إحراز الهدف الأول للمنتخب البلجيكي بالدقيقة الـ37 بعد تصويبة خدعت الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق، أضافت بلجيكا الهدف الثاني عبر روميلو لوكاكو بعد تمريرة متقنة من كيفن دي بروين.

وانتهى الشوط الأول بتفوق منتخب بلجيكا على نظيره الفرنسي بثنائية دون رد.

ودخل منتخب فرنسا الشوط الثاني بحثًا عن إحراز الهدف الأول حيث سدد بول بوجبا كرة ارتطمت بعارضة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ثم ظهر المنقذ كريم بنزيمة ليحزر الهدف الأول لـ فرنسا بالدقيقة الـ62 بعد تمريرة متقنة من مبابي.

وقام حكم اللقاء بمنح فرنسا ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب أنطوان جريزمان بالدقيقة الـ69 تأكد منها بعد عودته لتقنية الفيديو، لينفذها مبابي بنجاح محرزًا هدف التعادل لـ فرنسا في الدقيقة الـ70.

منتخب فرنسا يواجه إسبانيا

وسجل لوكاكو بعد ذلك هدفًا ثالثًا في فرنسا، لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل، ثم سجل اللاعب ثيو هيرنانديز هدف الفوز القاتل لـ منتخب فرنسا في الدقيقة الـ91، لتعبر فرنسا لنهائي دوري الأمم الأوروبية لمواجهة إسبانيا يوم الأحد المقبل، بينما تلعب إيطاليا مع بلجيكا على المركزين الثالث والرابع أيضًا يوم الأحد.