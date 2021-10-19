تعول الجماهير كثيرًا على المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي بافيتيمبي غوميز في حسم مباراة النصر والهلال اليوم، والتأهل إلى المباراة النهائية.

الجماهير تترقب ديربي القارة

وتتجه الأنظار إلى ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض اليوم لمتابعة ديربي القارة بين النصر والهلال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وكانت الجماهير قد بدأت، قبل قليل، في التوافد على ملعب مرسول بارك، لحضور ديربي القارة المرتقب، وسيطرت الروح الرياضية على الأجواء بينهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حمدالله وغوميز مفتاح التأهل

وأشاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى عبدالرزاق حمدالله وغوميز، وقال: “ستشهد مباراة النصر والهلال في نصف النهائي مواجهة خاصة بين مهاجمَين من الطراز الرفيع!”.

وتساءل حساب البطولة الرسمي قائلًا: “من برأيكم سيُسجّل اليوم وسيقود فريقه إلى المباراة النهائية؟”، كما استعرض أبرز إحصائيات الثنائي الهجومي في دوري أبطال آسيا 2021 قبل ديربي القارة اليوم.

وشارك عبدالرزاق حمدالله في 7 مباريات بمعدل 594 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 3 آخرين، وقام بـ20 تسديدة، فيما خاض غوميز 8 مواجهات مع الهلال بمعدل 635 دقيقة لعب، وأحرز 6 أهداف ولديه 15 تسديدة.