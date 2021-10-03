يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مجموعة من أقوى مباريات اليوم الأحد في مختلف الدوريات الأوروبية وذلك بإقامة 4 مباريات في الدوري الإنجليزي و 3 في الدوري الإسباني و4 مباريات في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراتين في كل من الدوري الألماني ونظيره الفرنسي.

توقيت مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

وفي الدوري الإنجليزي تنطلق اليوم مباريات ” كريستال بالاس ضد ليستر سيتي، ويست هام يونايتد ضد برينتفورد، توتنهام ضد أستون فيلا” وجميعها في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، بينما يواجه ليفربول خصمه مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساءً.

ريال مدريد وإسبانيول أقوى مباريات اليوم بـ الليجا

أما في الدوري الإسباني فسيواجه، ريال مدريد فريق إسبانيول في الخامسة والربع مساءً، فياريال ضد ريال بيتيس في السابعة والنصف مساءً، غرناطة ضد إشبيلية في العاشرة مساءً”.

وبالدوري الإيطالي، سيواجه بولونيا فريق لاتسيو في الواحدة والنصف ظهرًا، أما فيورنتينا فسيواجه نابولي وروما يلعب ضد إمبولي في السابعة من مساء اليوم، بينما يواجه ميلان فريق أتالانتا في العاشرة إلا ربع مساءً.

وفي الدوري الألماني، يواجه بايرن ميونيخ نادي آينتراخت فرانكفورت في السادسة والنصف مساءً، بينما يلعب فريق أرمينيا بيلفيلد ضد نادي باير ليفركوزن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أما في الدوري الفرنسي فسيواجه رين، نادي باريس سان جيرمان في الواحدة ظهرًا، بينما يواجه ليل نادي أوليمبيك مارسيليا في تمام السابعة مساءً”.