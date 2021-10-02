حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة مان يونايتد ضد إيفرتون وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2021/2022.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد إيفرتون

وخلال الشوط الأول، بدأ مانشستر يونايتد المباراة ضاغطًا بكل قوة لتسجيل الهدف الأول، ليتمكن الفرنسي أنتوني مارسيال من إحراز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ44 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز.

وفي الشوط الثاني، نجح إيفرتون ومن هجمة مرتدة متقنة في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الإنجليزي أندروس تاونسند في الدقيقة الـ66.

تقنية VAR تنقذ مان يونايتد من الخسارة

وسجل إيفرتون هدفًا ثانيًا عبر مدافعه الكولومبي ياري مينا، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود ياري مينا في موقف تسلل.

وخلال مباراة مان يونايتد ضد إيفرتون، أهدر الإنجليزي جادون سانشو فرصة إحراز الهدف الثاني لـ مان يونايتد بعد تمريرة متقنة بكعب القدم من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل ليُصبح رصيد مانشستر يونايتد 14 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بينما أصبح رصيد إيفرتون 14 نقطة في المركز الثالث.

وقبل مباراة مان يونايتد ضد إيفرتون، كانت جماهير مانشستر يونايتد طالبت بإقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير لتراجع نتائج الفريق معه، مع وجود الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي أنطونيو كونتي كمرشحين لتدريب مانشستر يونايتد في حال إقالة سولشاير.