كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن المجهودات التي تقوم بها رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتحديد مواعيد المباريات المؤجلة دوريًّا لـ الهلال والنصر؛ وذلك بسبب المشاركة الآسيوية.

#وليد_الفراج: رابطة دوري المحترفين تبحث عن حل لجدول مباريات دوري MBS المؤجلة بسبب المشاركات الاسيوية وخلال 3 أيام سيصدر الجدول الجديد اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/ilaSEaf0W4 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 20, 2021

الرابطة تسعى لحل لإقامة المباريات المؤجلة:

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “رابطة الدوري تحاول حاليًّا إيجاد حل لإقامة اللقاءات المؤجلة، الهلال سوف يواجه كلًّا من الرائد يوم السبت المقبل في الدوري، ثم يواجه الأهلي يوم 29 أكتوبر في الجولة العاشرة، ثم يواجه ضمك يوم 4 نوفمبر دوريًّا، ثم يواجه الاتحاد يوم 21 نوفمبر قبل يومين من مواجهة بوهانج”.

وأضاف الفراج: “خلال 3 أيام سوف تُصدر لجنة المسابقات، تعديلات ومواعيد جديدة للقاءات المؤجلة”.

الهلال تأهل بعد إقصاء النصر:

وكان الهلال تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر أول أمس الثلاثاء بنتيجة 2/ 1 في دور نصف النهائي، حيث أُقيمت المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وسيواجه الهلال، فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.