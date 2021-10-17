تُستكمل مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد بإقامة 3 مباريات وذلك لموسم 2021/2022.

توقيت المباريات

وسيكون اللقاء الأول بين فريقي الفتح والتعاون في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الحزم والفيصلي في تمام السادسة والربع مساءً على ملعب نادي الحزم.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين ضمك والاتحاد في تمام الساعة السادسة و 25 دقيقة مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

نتائج مباريات أمس في الدوري السعودي

وشهدت مباريات أمس السبت، فوز الشباب على الباطن بثلاثية دون مقابل، وفوز الفيحاء على الرائد بهدف دون رد وفوز أبها على الطائي بهدف دون رد، وفوز الأهلي على الاتفاق برباعية دون رد.

الانفراد بالصدارة شعار الاتحاد

وفي سياق آخر، يخطط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بالابتعاد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عند مواجهة نادي ضمك بالجولة الثامنة.

ويتواجد العميد في الصدارة برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن نادي ضمك صاحب المركز الثاني، الذي لم يعرف طعم الخسارة منذ الهزيمة أمام النصر في بداية الموسم الحالي.

ونجح العميد بالفوز في 4 مباريات متتالية ثم تعادل مع التعاون وفاز على النادي الأهلي بالجولة السابعة، وذلك بعد أن كان خسر في الجولة الأولى أمام فريق الفيحاء.