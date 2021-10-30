تعرض الحكم السعودي محمد الهويش لانتقادات عدة وذلك بسبب طريقته في إدارة مباراة الهلال والأهلي مساء أمس الجمعة بالجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يطلب عدم إسناد أي مباراة لـ الحكم محمد الهويش

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت طالب فيه لجنة الحكام بعد إسناد أي مباراة لـ الحكم الهويش بسبب أخطائه التحكيمية المتكررة في مباراة الهلال.

وأكدت إدارة النادي على أن مثل هذه الحالات والأخطاء تنعكس سلبًا على المنافسة مشيرة إلى أن سلبية المنافسة وعدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية الفيديو يؤدي لعدم وجود ضمان لـ سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها.

أخطاء الهويش تكررت في مباراتي الاتحاد والهلال

موقفان أغضبا الأهلي من حكم مباراة الهلال أمس، وكان أولهما في مباراة الاتحاد بالدوري السعودي للموسم الحالي بسبب أخطائه بالإضافة إلى تراجعه عن احتساب ركلة جزاء لـ السوري عمر السومة في مباراة الهلال.

والموقف الثاني، كان تردد الحكم في طرد اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار في مباراة الأهلي أمس، وذلك بعد تدخله القوي على لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب في الشوط الأول.

وقال ماجد النفيعي رئيس الأهلي عبر حسابه في “تويتر” : “بعيدًا عن التشكيك في النيات ومع كامل الاحترام للأشخاص، أخطاء الحكم محمد الهويش حرمتنا من الفوز، جددنا الثقة بالحكم المحلي ولا زلنا ندعم حكامنا، السعوديين، ولكن أن يُعاد تكليف نفس الحكم الذي تغاضينا عن أخطائه في مباراة الاتحاد، به الكثير من الاستفزاز المزعج، حسبنا الله”.