كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ترشح المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق، لتدريب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على أسهم النادي بنسبة 100%.

إدارة نيوكاسل الجديدة تتجه لإقالة ستيف بروس:

وترغب إدارة النادي الإنجليزي الجديدة، بحسب ما ذكرته صحيفة The Sun الإنجليزية في إقالة المدرب الإنجليزي ستيف بروس وتعيين الإيطالي كونتي.

رأي كونتي:

كونتي لا يفكر في تدريب الفريق الإنجليزي، كونه يريد تولي مسؤولية فريق ينافس على البطولات، وليس بناء فريق للمستقبل.

وكان كونتي رحل عن إنتر ميلان بنهاية موسم 2020/ 2021 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي على الاستعدادات والتدعيمات للموسم الجديد، رغم نجاحه في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي بعد غياب 9 سنوات.

وعانت جماهير نادي نيوكاسل من سوء الإدارة الذي كلف النادي البعد عن المنافسة على البطولات خلال السنوات الماضية.

وكان النادي الإنجليزي أعلن في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس عن انتقال 100% من أسهمه لـ ملكية صندوق الاستثمارات العامة.

وتأمل جماهير النادي الإنجليزي العريق في نجاح الاستثمار السعودي في ناديها، على غرار نجاح الاستثمار الإماراتي في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والاستثمار القطري في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.