أعرب النجم ليونيل ميسي عن سعادته باقتراب تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2021، منتقدًا في الوقت ذاته حكم مباراته ضد بيرو.

ميسي سعيد باقتراب التأهل

وقال ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”: “كانت مباراة صعبة، بوجود رياح كثيرة، ومساحات قليلة في الملعب، ولكن الحكم يفعل الشيء نفسه حين يظهر في مبارياتنا، ويبدو أنه يفعل ذلك عن قصد”.

وشدد ليونيل ميسي صاحب الـ34 عامًا، أن منتخب الأرجنتين اقترب من تحقيق هدفه والتأهل إلى مونديال 2022 في قطر، وتابع قائلًا: “لكن مرحبًا، حققنا 3 نقاط مهمة تقربنا من هدفنا”.

الأرجنتين ضد بيرو

ولعب منتخب الأرجنتين ضد بيرو في ملعب مونومنتال، فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، ونجح التانغو في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وتمكن لاوتارو مارتينيز من هز الشباك في الشوط الأول، وكاد منتخب بيرو الأول لكرة القدم أن يحرز التعادل عند الدقيقة 64 من ركلة جزاء، إلا أن يوشيمان يوتن أطاح بالكرة فوق العارضة.

ورفع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني مجموعته بالتصفيات المونديالية، وبفارق 6 نقاط عن البرازيل متصدر الترتيب، علمًا بأنه يتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى المونديال، ويخوض الخامس ملحقًا.