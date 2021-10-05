تسبب مقطع فيديو لمشهورة سناب شات سعاد الجابر مع صديقاتها في حالة من الجدل، حيث اتهمت بعد ذلك طليقها نادر النادر بتسريب الفيديو، وهو ما نفاه السنابي الشهير وأكد أنه لا علاقة له بهذا الفيديو أو تسريبه متعجبًا من محاولة تلفيقه له.

ضرب وإهانة:

وقالت سعاد جابر لطليقها نادر النادر بعد نشر الفيديو: “الجميع يقول بأن الفيديو نزل من هاتفي الشخصي، لكن لست أنا من قمت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو قديم لكن هو متعمد نشره في هذا الوقت تحديدًا، بالإجبار والضرب. والدليل على ذلك هو أنني بالمستشفى الآن بتحويل من الشرطة، وقد تمت توصيتي بعد الشكوى عليه”.

نادر النادر يرد:

ورد مشهور سناب شات نادر النادر بمقطع فيديو نشره على حسابه بالتطبيق وقال فيه: “الكلام اللي قاعد يصير ما لي دخل فيه، فلا يجوز ولا يرضي الله ولا رسوله، صاحي من النوم على كلام يسم البدن، يا إخوان إيش تبون مني”.

وأضاف النادر: “أنا تركت كل حاجة بعيد عن المشاكل، كل ما أحد تعرض لمشكلة جيتولي أنا؟.. إيش دخلني!، أنا ما لي دخل بأحد، أنا مشغول بنفسي، الكلام يسم، أذيتوني كثير”.

وتداول العديد من المستخدمين مقطع الفيديو وأرفقوه بتعليقات لاموا فيها سعاد على مثل تلك الكلمات الصادرة عنها، وأكدوا أنهم لا يصدقون أن الفيديو قديم ونشر عن طريق الخطأ كما قالت بعد ذلك في توضيح لها.

انفصال نادر وسعاد:

وكانت سعاد قد انفصلت عن زوجها نادر النادر مؤخرًا، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة نفى فيه أن السبب في الطلاق هو عدم الإنجاب، وقال: “حسبي الله ونعم الوكيل في من قال فينا ما ليس فينا ونسب إلينا ما لا نفعل وتجاوز في حقنا وكفى بالله شهيدًا. اللهم أنت حسبي فيمن ظلمني وآذاني وخذلني وأبكاني”.

ولقيت حياة نادر النادر وسعاد الجابر شهرة على مواقع التواصل، وكان في ظاهرها التفاهم والانسجام والحب وتقبل الآخر وكوّنا شهرة واسعة ثم انفصلا بعد ذلك.