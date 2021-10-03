كشف النجم نايف هزازي تفاصيل انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رغم اقترابه من التوقيع لنادي الهلال، قادمًا من صفوف الشباب.

هزازي ينتقل إلى النصر:

وكانت انتقال نايف هزازي إلى صفوف النصر عام 2015، قد أثار حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي، خاصة أنه كان قريبًا من الانتقال رسميًّا إلى الهلال، كما أن الصفقة كانت الأعلى والأغلى للاعب سعودي.

ورحل هزازي صاحب الـ34 عامًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في عام 2017، بعد العديد من الأزمات وتأخر الرواتب.

نايف هزازي يكشف سبب عدم انتقاله للهلال:

وتحدث نايف هزازي عن كواليس المفاوضات قائلًا: “تصريحي عن تفضيلي لدكة النصر عن الخانة الأساسية في الأندية الباقية، فالشيك المقدم لي من النصر كان بقيمة 27 مليون ريال، وقبل تقديم الشيك كنت سأرتدي قميص الهلال”.

وتابع: “كانت أمور انتقالي للهلال منتهية تمامًا إلى الساعة الثانية فجرًا، إلى أن وصلت نادي الشباب بسيارتي لعقد الاجتماع النهائي قبل انتقالي، ومن ثم دخل ممثل نادي النصر بشيك مصدق بقيمة 27 مليون ريال”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”: “طلب مني ممثل نادي النصر التنازل عن مستحقاتي لدى نادي الشباب، وأنهم سيعوضونني عن ذلك”.

واختتم نايف هزازي تصريحاته الإذاعية في هذا الشأن قائلًا: “عرض نادي الهلال بلغ 18 مليونًا، بينما قدم النصر 27 مليونًا تمثل حصة نادي الشباب من الصفقة”.