تترقب الجماهير مباراة السعودية واليابان ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، وسط طموحات بتألق الأخضر وخطف الثلاث نقاط.

مواجهات السعودية واليابان في التصفيات

ولعبت السعودية واليابان 3 مرات ضمن تصفيات بطولة كأس العالم، خيم التعادل السلبي على نتيجة أول مواجهة بينهما في التصفيات المونديالية 1994.

وتواجها مرتين في تصفيات بطولة كأس العالم 2018، تمكنت اليابان من تحقيق الفوز ذهابًا على ملعبها بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراة الإياب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تلعب السعودية واليابان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر يبحث عن الفوز الثالث

ويدخل الأخضر مباراة السعودية ضد اليابان بهدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي في التصفيات المونديالية، بعد تجاوزه لعقبتي فيتنام وعمان، ليحصد العلامة الكاملة ويقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل مواجهة المنتخب الياباني المقبلة، يحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف.