يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز ضد الوحدة الإماراتي، وتحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.

النصر ضد الوحدة

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الوحدة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتُعد مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي المقبلة، هي استنساخ لمواجهتهما في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي شهدت تفوق العالمي وخطفه بطاقة الصعود، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي أمام الأندية الإماراتي في الآسيوية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 6 مواجهات سابقة أمام الفرق الإماراتية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرتين وتعادل مرة.

وبدأ العالمي مواجهاته أمام الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل في مرحلة المجموعات نسخة عام 2019، حيث خسر ذهابًا بهدف دون رد، وفاز إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواجه الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من النسخة ذاتها، تعادل ذهابًا وفاز إيابًا، قبل أن يصطدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في مرحلة المجموعات بالنسخة الماضية، وفاز بهدفين مقابل هدف، وخسر بهدف دون رد.