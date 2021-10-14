تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني، وسط طموحات بتألق الزعيم وتحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا.

موعد المباراة الآسيوية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، للظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر يُسهل مهمته في الفوز، خاصة أنه عمل على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا خلال فترة التوقف الدولي.

الهلال ضد بيرسبوليس

ولعب الهلال ضد بيرسبوليس 6 مرات من قبل منذ انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي في عام 2003، وشهدت تفوقًا نسبيًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة 3 مباريات، وخسر مرة واحدة.

وتُعتبر أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2017، بعدما نجح الزعيم في تحقيق فوز عريض برباعية دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي عن طريق ياسر الشهراني وهاتريك للسوري عمر خربين.