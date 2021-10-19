استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تولي الحكم الأسترالي كريس بيث لإدارة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا.

الهلال يواجه النصر غدًا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على النصر عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

نتائج الهلال والنصر الآسيوية مع كريس بيث

وأدار كريس بيث العديد من المباريات لفريقي الهلال والنصر في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث قاد أكثر من مباراة للأزرق، ولم يتمكن من تحقيق أي فوز، ويطمح لتجاوز هذه العقدة وخطف بطاقة التأهل غدًا.

وقاد الحكم الأسترالي مباراة الهلال وباختاكور في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2016، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/2، كما أدار مباراته أمام استقلال طهران في دور المجموعات بنسخة 2019، وخسر الزعيم بهدفين لهدف.

وفي مواجهة سعودية بدوري الأبطال، قام كريس بيث بقيادة مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدور ربع النهائي من النسخة ذاتها التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وانتهت بالتعادل السلبي.

كما قاد الحكم الأسترالي مباراة العالمي ضد السد القطري في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 على ملعب الملز في الرياض، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ويأمل لاعبو الأصفر تحقيق الفوز الأول مع كريس بيث في مباراة الهلال والنصر المرتقبة.