واصل الأخضر نتائجه المميزة خلال المباريات التي يخوضها في شهر أكتوبر، وذلك بعد تجاوزه لعقبة منتخب الصين الأول لكرة القدم.

المنتخب السعودي يتصدر مجموعته في التصفيات المونديالية

ولعب المنتخب السعودي ضد الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسط تألق لافت من اللاعبين.

وينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام اليابان.

الأخضر يتألق في مباريات شهر أكتوبر

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 103 مباريات خلال شهر أكتوبر، وتألق الأخضر بشكل لافت وحقق نتائج مميزة، حيث حقق 52 انتصارًا، وتعادل 26 مرة، وخسر 25 لقاء.

وفي صعيد التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، لعب الأخضر 25 مواجهة في شهر أكتوبر، نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وهزم في 4 لقاءات.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزه يوم 12 أكتوبر إلى انتصارين على حساب منتخبي الصين وإندونيسيا، فيما خسر مرة واحدة أمام التنين ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس العالم.