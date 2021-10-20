تواصل صحة جازان تفعيل خدمة الإسعاف البحري واستمرارية نجاحاته والتي أسهمت – بفضل الله- في إنقاذ حياة 12 مريضاً، تم نقلهم من مستشفى جزيرة فرسان إلى مستشفيات صحة جازان، وذلك منذ تدشين الخدمة مطلع أغسطس الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام.

الإسعاف البحري:

وأوضحت صحة جازان، أن عملية نقل المرضى عبر خدمة الإسعاف البحري تتم من خلال فرق النقل الطبي الموجودة على مدار الساعة لخدمة المرضى من أهالي جزيرة فرسان, ومتابعتهم مباشرةً أثناء عملية النقل، وذلك من خلال غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة جازان, إضافةً إلى مركز الطب الاتصالي الذي يقوم بمتابعة حالات المرضى صحيًا أثناء عملية النقل منذ خروجهم من ميناء جزيرة فرسان وحتى وصولهم إلى ميناء جازان ونقلهم إلى المراكز المتخصصة بمستشفيات صحة جازان .

حالات مختلفة:

وأضافت، أن الحالات الطارئة التي تم نقلها خلال الشهرين الماضيين تنوعت ما بين حالات أزمة قلبية، وفشل كلوي، ومخ وأعصاب، وحديثي الولادة، وحالات الأنيميا، والفشل الرئوي وغيرها.

يذكر أن خدمة الإسعاف البحري بصحة جازان تحتوي على أحدث المواصفات العالمية وأنظمة السلامة المتطورة, وتضم 3 أسرّة، منها سرير واحد في العناية المركزة مع قابلية التوسع إلى 5 أسرّة عند الحاجة, كما تشتمل على كافة الأجهزة الطبية الطارئة المزودة بتقنية الطب الاتصالي. ‏