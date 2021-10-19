شارك نجوم الفريق الكروي الأول في الهلال جماهير النادي الفرحة الكبيرة، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021، بعد الفوز على النصر.

فرحة الجماهير واللاعبين بعد نهاية المباراة و تأهل #الهلال رسمياً الى نهائي القارة . #النصر_الهلال_دوري_ابطال_اسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/G6Rq7KiWRZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 19, 2021

جمهور الهلال سعيد:

والتقطت عدسات الكاميرا فرحة جمهور الأزرق مع اللاعبين بعد الوصول للنهائي القاري الرابع في آخر ثماني سنوات.

وحقق الزعيم اللقب بعام 2019 للمرة الثالثة ويسعى للفوز يوم 23 نوفمبر المقبل باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ومحليًّا خلال العام الحالي، كان الزعيم حقق الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليقترب بقوة من الفوز بدوري أبطال آسيا وتحقيق لقبين خلال العام الحالي.

الزعيم يخوض المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر:

يذكر أن الهلال سيواجه الفائز من مواجهة بوهانج ستيلرز وأولسان الكوري الجنوبي في نهائي دوري الأبطال يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.