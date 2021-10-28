يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لتحسين نتائجه أمام نظيره الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم يسعى للحفاظ على نظافة شباكه

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مقدار ما حافظ عليها خلال 30 مواجهة قبل ذلك.

وتمنح هذه الإحصائية دفعة للاعبين للتألق ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم، حيث إنه لم يسبق أن حافظ على نظافة شباكه أمام العميد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واستقبل 27 هدفًا خلال الـ10 مواجهات التي جمعت بينهما من قبل.

ولعب الفريقان 10 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، شهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.