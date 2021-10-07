أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، عن نقل مباراة الأخضر اليوم ضد المنتخب الياباني الأول لكرة القدم بشكل مجاني.

مباراة الأخضر اليوم مجانًا

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأخضر ضد اليابان عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 قطر.

وذكرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “مجانًا لمشاهدينا داخل السعودية.. بإمكانكم مشاهدة مواجهة منتخبنا الوطني أمام اليابان عبر قناة SSC7.. كل ما عليك إيصال جهاز GOBX بالإنترنت أو متابعتها من خلال تطبيق شاهد.. وفالنا التوفيق”.

وكانت الجماهير قد أبدت استياءها قبل انطلاق مواجهة الأخضر ضد عمان، لتشفير مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم الإعلان عن إذاعتها على قناة SSC المشفرة فقط، وتم الاعتذار بعد ذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مؤازرة جماهيرية للمنتخب

ومن المتوقع أن تشهد مباراة السعودية واليابان اليوم مؤازرة جماهيرية كبيرة للأخضر، خاصة أن وزارة الرياضة أعلنت عن رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الحضور وبشكل استثنائي إلى 100%، لدعم مسيرة المنتخب في مشواره المهم بتصفيات المونديال.

وقبل مباراة اليابان اليوم، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر.