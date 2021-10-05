يفقد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النجم سالم الدوسري في تصفيات كأس العالم 2022، بسبب تعرضه للإصابة مؤخرًا.

سالم الدوسري يتألق مع الأخضر

ويُعاني سالم الدوسري من تمزق وقطع في أحد أربطة المفصل، ويخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي منذ أسبوعين، ويتوقع مشاركته في التدريبات الجماعية بعد 14 يومًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، ولعب دورًا حاسمًا في مشواره بالتصفيات الآسيوية المشتركة، ما دفع الجماهير للقلق لغيابه عن مواجهتي اليابان والصين.

وغاب سالم الدوسري صاحب الـ30 عامًا عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في 7 مباريات، وحقق الأخضر الفوز في 3 مباريات، وخسر مواجهتين وتعادل في مثلهما.

الأخضر في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية واليابان على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في السابع من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.

وقبل مواجهة المنتخب الياباني المقبلة، يحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف.