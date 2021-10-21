يسعى الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد لإنهاء عقدة الـ9 سنوات وذلك عند مواجهة نادي الشباب غدًا في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب هزم الاتحاد بآخر لقاء على ملعب الفيصل

وكان الشباب تفوق على العميد في آخر لقاء جمع بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في فبراير من عام 2012، وبعد 9 سنوات يعود الفريقان غدًا ليلتقيان على نفس الملعب بدوري المحترفين السعودي.

يذكر أن الشباب كان هزم العميد بهدفين دون رد في فبراير من عام 2012.

العميد في المقدمة قبل كلاسيكو الغد

وقبل كلاسيكو الغد يحتل العميد مقدمة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، أما نادي الشباب فيتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وفي سياق آخر، أصبحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في ورطة كبيرة، لعدم الحصول على الرخصة الآسيوية لموسم 2021/ 2022 رسميًا.

وأعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن حصول 7 أندية على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021/ 2022، فيما فشل العميد في الحصول عليها برفقة 8 أندية أخرى.

ولم يستوفِ نادي الاتحاد عددًا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية، ويحق له الاستئناف أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها ٢٣ أكتوبر الجاري.