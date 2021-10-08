كشف الحساب الرسمي لنادي النصر في موقع “تويتر” أن مواجهة الفريق الكروي الأول الودية ضد أبها ستكون مغلقة اليوم الجمعة.

تشكيلة النصر:

وجاءت تشكيلة العالمي لمواجهة أبها مكونة من : “وليد عبدالله، محمد قاسم، محمد آل فتيل، علي لاجامي، حمد المنصور، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، إبراهيم مهداوي، عبدالفتاح آدم، عبدالرزاق حمدالله”.

أول مباراة للمدرب إيمانويل:

يذكر أن مواجهة العالمي الودية ضد أبها، هي أول مباراة للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تولى المسؤولية الفنية للفريق الكروي الأول بأصفر العاصمة يوم الجمعة الماضية، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

ولن تكون المهمة سهلة للمدرب بيدرو إيمانويل، بسبب غياب ما يقرب من 11 عنصرًا من الفريق لتواجدهم مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولي التي بدأت مطلع أكتوبر الحالي.

وانضم للاستحقاقات الدولية من صفوف النصر كل من ”الكاميروني فينسينت أبو بكر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، نواف العقيدي، نايف الماس، مختار علي، خالد الغنام، عبدالله مادو، سلطان الغنام، علي الحسن، سامي النجعي، أيمن يحيى”.