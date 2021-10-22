يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، مهدد بالحبس لمدة 10 أشهر بسبب تورطه في قضية غير أخلاقية مع نجم المنتخب الفرنسي السابق ماثيو فالبوينا.

كواليس قضية كريم بنزيما:

وكان بنزيما تورط في ابتزاز زميله فالبوينا مما جعل الكثيرين في فرنسا يطالبون القضاء الفرنسي بحبسه وإبعاده عن مباريات منتخب فرنسا؛ مما اضطره إلى عدم تمثيل منتخب فرنسا لمدة 6 سنوات وبالتحديد بعد كأس العالم 2014 حتى عاد في العام الحالي لتمثيل الديوك والفوز معهم بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المدعي العام الفرنسي طلب سجن بنزيما 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ وسجن المتهمين الآخرين 4 سنوات.

ماذا قالت المدعية عن كريم بنزيما ؟

وقالت المدعية سيغولين مار أمام المحكمة: “بنزيما ليس شخصًا صالحًا حاول المساعدة. لقد عمل للسماح للمفاوضين بالوصول إلى هدفهم وللمبتزين بالحصول على الأموال”. كما طلبت تغريمه 75 ألف يورو.

وربما يتسبب هذا الموقف في ضعف فرص بنزيما في التتويج بالكرة الذهبية عن العام الحالي، حيث دخل ضمن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لنيل الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وبوقت سابق، أصبح اللاعب كريم بنزيما رابع هداف تاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أن سجل هدفًا مساء الثلاثاء الماضي في شباك فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيمة أحرز الهدف الخامس للريال في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

وذكر الحساب الرسمي للريال عبر “تويتر” أن بنزيمة سجل حتى الآن 290 هدفًا للريال ليكون رابعًا في قائمة الهدافين التاريخيين خلف كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني راؤول جونزاليس والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو.