شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في الاجتماع الرابع والأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، والذي عُقد بمدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021م خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين وعددٍ من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، حيث جرى مناقشة العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي بما في ذلك القضايا المتعلقة بالضرائب الدولية، وسياسات دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بالقطاع المالي وتحديداً التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

واختتم الاجتماع بمصادقة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على البيان الختامي ، وبالتحديد على التخصيص النهائي والفعّال للحد الأدنى للضريبة الدولية، وذلك في سبيل إيجاد هيكل ضريبي دولي أكثر استقرارًا وعدلاً.

كما تابعت الدول الأعضاء التخصيص العام الجديد لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار أمريكي والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021 وناقشت الخيارات التي قدمها صندوق النقد الدولي لتوجيه حصص حقوق السحب الخاصة المخصصة لمساعدة الدول الأكثر ضعفاً.

رفع حد مبادرة معالجة الديون

كما رحب أعضاء المجموعة بالتقدم المحرز حول إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين والتي تمت المصادقة عليها تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين للعام 2020 وأبدوا التزامهم بتكثيف الجهود لتنفيذها بشكل منظم ومنسق وفي الوقت المناسب.

كما رحب الأعضاء أيضًا بتأسيس لجنة دائني جمهورية إثيوبيا، والتي تعد المملكة العربية السعودية عضوًا فيها، ضمن إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

كما أعرب الأعضاء أيضاً عن التزامهم بالجهود المستمرة في إطار العمل المشترك، مع حثها لدائني دولة تشاد من القطاع الخاص على وجه الخصوص للعمل بسرعة والالتزام بتسهيل عملية تنفيذ إطار العمل.

ويعد هذا الاجتماع هو الأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تحت الرئاسة الإيطالية، ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية مجدداً مع وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين في 29 أكتوبر قبيل انعقاد قمة القادة في روما.

وستواصل المملكة العربية السعودية دعمها لأعمال مجموعة العشرين لتعزيز نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

تعزيز التعاون المشترك

يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، والتي تمثل شراكة فاعلة بين المملكة (بصفتها رئيس المجموعة العام الماضي) والرئاسة الإيطالية (بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة ) وإندونيسيا (بصفتها الرئيس القادم ) .

وتتطلع المملكة إلى تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة مع الرئاسة الإندونيسية في عام 2022 تحت شعارها المعلن عنه مؤخراً “نتعافى سويًا، نتعافى بشكل أقوى” والذي يعكس روح العمل الجماعي تجاه التعافي الاقتصادي العالمي.