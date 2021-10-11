التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية فنزويلا السيد خورخي أريزا، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

استعراض العلاقات:

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.