حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الصيني من المدرجات.

وزير الرياضة يتابع المباراة من المدرجات:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في المدرجات، وعلق قائلًا: “من الجوهرة.. وزير الرياضة يساند صقور الأخضر”.

ويقوم وزير الرياضة بدعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم باستمرار، حيث حرص على التواجد في تدريباته الجماعية قبل المباريات الهامة، لدعم وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يتقدم بثنائية في الشوط الأول:

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بتقدم الأخضر بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المونديالية، إلا أنه فوزه أو تعادله مع الصين يمنحه الانفراد بالصدارة، وذلك بعد خسارة أستراليا أمام اليابان اليوم.