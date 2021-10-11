حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة الصين المرتقبة.

وزير الرياضة يدعم الأخضر:

وقام وزير الرياضة بحضور استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النهائية لمواجهة الصين، لدعم اللاعبين وتحفيزهم على تقديم الأفضل، وخطف الثلاث نقاط.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوزير الرياضة وهو يُتابع مران الأخضر، مساء اليوم الاثنين، بصحبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

السعودية ضد الصين:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد الصين، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ويملك منتخب السعودية الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب، فيما تقع الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ويأمل لاعبو الأخضر في الظهور بشكل مميز خلال مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الصيني، وتسجيل اسمهم في سجل الهدافين، حيث إن القائمة الحالية لم يتمكن أي لاعب فيها من هز الشباك سوى فهد المولد.