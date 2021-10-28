يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الخميس زيارته الرسمية لجمهورية كوسوفو تلبية للدعوة المقدمة من المشيخة الإسلامية بالجمهورية، حيث سيوقع خلال الزيارة البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في كوسوفو، كما سيلتقي برئيس مجلس الوزراء ألبين كورتي، ورئيس البرلمان غلاؤوك كونيوفسا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الشيخ نعيم ترنافا.

زيارة ألبانيا:

وكان آل الشيخ اختتم زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا مساء يوم أمس الأربعاء والتي استمرت ثلاثة أيام حيث التقى برئيس الجمهورية إلير ميتا ورئيسة البرلمان لينديتا نيكولا وكبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية في ألبانيا وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا في شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بالشؤون الإسلامية.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية في تصريح صحفي عقب ختام زيارته لألبانيا أن هذه الزيارة حققت نتائج إيجابية كبيرة ستسهم في دفع وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن توقيع البرنامج التنفيذي مع المشيخة الإسلامية في ألبانيا سيسهم في تعزيز التعاون المشترك لنشر القيم الإسلامية التي تعزز الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.

وقدم خالص شكره وتقديره لحكومة وشعب ألبانيا الصديق على حسن الاستضافة والاستقبال، منوهاً بالنتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة على كافة المستويات.

تقوية العلاقات:

وقال إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سباقة لتقوية أواصر العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ودعم ومساندة الشعوب المسلمة.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى مد جسور التواصل وتعزيز العمل المشترك مع المشيخات الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منهم وإفادتهم في توحيد وجهات النظر إزاء القضايا التي تحقق التعاون في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح.