أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إعلام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).

– مشرف أداء التوجيه والتبديل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– محلل إعلامي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).

– أخصائي تحليل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).