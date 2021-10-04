أعلنت وزارة الخارجية ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفّر عدد من الوظائف الدبلوماسية الشاغرة بمسمى “ملحق، سكرتير ثانٍ”، وترغب بشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:

– الإعلام.

-العلوم السياسية.

– الجغرافيا السياسية.

– حقوق الإنسان.

– الدبلوماسية العامة.

– العلاقات الدولية.

– الدراسات الدولية.

– القانون.

– نظريات التجارة الدولية.

– الأمن الدولي.

– الاستراتيجية.

– إدارة أعمال.

– الاقتصاد.

شروط وظائف وزارة الخارجية:

وبيّنت الوزارة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون متزوجًا/متزوجة من غير الجنسية السعودية.

– أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.

– أن يتعهد خطيًا بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ(40) سنة وفق التقويم الهجري.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (البكالوريوس) بأحد التخصصات المشار إليها لشغل وظيفة (ملحق).

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (ماجستير) بأحد التخصصات المشار إليها لشغل وظيفة (سكرتير ثانٍ).

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلًا عليها من خارج المملكة.

التقديم على وظائف وزارة الخارجية:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)