أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة Halliburton:

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول لوجستيات.

– أخصائي تقني التدعيم.

– أخصائي بيئي مساعد.

– منسق خدمات الأمن.

طريقة التقديم على وظائف شركة هاليبورتون:

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)