أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن نادي الاتفاق لن يُكرر تجربة الاستعانة بمدرب وطني، وذلك بعد إقالة المدرب خالد العطوي من تدريب الفريق الكروي الأول.

الاتفاق لن يكررها مرة أخرى

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “لم يدعم رئيس نادٍ تجربة المدرب المواطن كما فعل خالد الدبل مع المدرب خالد العطوي، 3 مواسم رقم تاريخي تحملت فيه الإدارة ضغوطًا صعبة، من أجل نجاح تجربة لم تكن لتنجح مهما استمرت، إنها تجربة انتهت ولن تتكرر في النادي ولا أي ناد غيره لعدة سنوات مقبلة”.

وستكون مباراة الأهلي ضد فارس الدهناء بعد غد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، آخر مباراة للمدرب خالد العطوي مع فارس الدهناء.

العطوي سادس مدرب يغادر

وأصبح العطوي سادس مدرب يغادر الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك بعدما أعلن اليوم الخميس نهاية رحلته مع فريق الاتفاق.

ورحل عن دوري المحترفين السعودي حتى الآن وبعد مرور 7 جولات كل من “باولو تراميزاني من الفيصلي، نيستور إل مايسترو من التعاون، محمد الكوكي من الطائي، مانو مينيز من النصر، فابيو كاريلي من الاتحاد”.

وانضم المدرب خالد العطوي للقائمة، حيث سيغادر بعد مواجهة الأهلي.